الكربولي: هل حادث وفاة رئيس هيئة النزاهة قضاء وقدر ام بفعل فاعل

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن تحالف المحور محمد الكربولي، الجمعة، الى التحقيق في حادث وفاة رئيس هيئة النزاهة، متسائلا إن كان بعل فاعل ام قضاء وقدر.

وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر، "هل حادث دهوك الذي أدى لوفاة رئيس هيئة النزاهة كان قضاء وقدر أم بفعل فاعل".

وأضاف أن "الاجابة مطلوبة من الجهات التحقيقية".

واعلنت هيئة النزاهة، أمس الخميس، وفاة رئيسها القاضي عزت توفيق اثر حادث مروري في دهوك.

