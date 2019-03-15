الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن هجوم مسجدي نيوزلندا

الخليج 365/ بغدادأصدرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، بيانا بشأن هجوم مسجدي نيوزلندا، مشيرة الى أن هذا الحادث يُثبِت أنَّ جميع دول العالم ليست في مأمن من الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ورد الى الخليج 365، نسخة منه، إن "وزارة الخارجية تتابع باهتمام تفاصيل الحادث الإرهابيّ الأليم الذي تعرَّض له المصلون في مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش النيوزلنديّة اليوم، وتدين هذه الجريمة أشدّ الإدانة، وتعلن وقوفها إلى جانب الشعب النيوزلنديّ".



واضاف أن "هذا الحادث الذي طال المصلين يُثبِت أنَّ جميع دول العالم ليست في مأمن من الإرهاب، وليس أمام العالم إلا توحيد جُهُوده للقضاء عليه".

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

