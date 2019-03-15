السهيل يوافق على فصل الملاكات التدريسية الصباحية عن المسائية

أعلن النائب جاسم جبارة، الجمعة، عن موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل على فصل الملاكات التدريسية الصباحية عن المسائية، لافتا الى هذا القرار يأتي لاتاحة الفرصة لبقية التدريسيين الجدد في اخذ دورهم.
وقال المكتب الاعلامي للنائب في بيان تلقت السومرية ينوز نسخة منه،"بعد الجهود الحثيثة للنائب الجبارة وجمعه التواقيع داخل مجلس النواب، وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على فصل الملاكات التدريسية في الدراستين الصباحية والمسائية في الجامعات".
وأضاف المكتب، أن هذا الاجراء جاء لـ"إتاحة الفرصة لبقية التدريسيين الجدد في اخذ ادوارهم"، لافتا الى أن "هذا القرار سيوفر وفق الدراسة اكثر من اربعه وثمانون الف درجه وظيفيه للخريجين من الشهادات العليا والمتوسطة".
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