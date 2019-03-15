بالصورة.. اعادة فتح نفق الشرطة في بغداد بعد غرقه بمياه الامطار

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر محلي، الجمعة، باعادة فتح نفق الشرطة في بغداد بعد غرقه بمياه الامطار امس.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "كوادر امانة بغداد عملت على سحب مياه الامطار التي تجمعت في نفق الشرطة، غربي بغداد"، مبينا أن "النفق اعيد افتتاحه امام حركة السير صباح اليوم".

وادى تساقط الامطار في العاصمة بغداد، امس الخميس، الى غرق اغلب الشوارع والانفاق.

وكانت امانة بغداد قد اعلنت الشهر الماضي اعادة افتتاح نفق الشرطة، بعد غلقه امام حركة السير لغرض اجراء اعمال صيانة .

