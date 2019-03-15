قيادي في بدر: تجارة المخدرات في العراق تنفذ بأيدي السياسيين

الخليج 365/ بغداداكد القيادي عن منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، الجمعة، ان تجارة المخدرات في العراق تنفذ بأيدي السياسيين، مبينا ان هذة التجارة تعد حرباً اخرى على الشعب العراقي.

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "تجارة المخدرات حرب آخرى على الشعب العراقي، تنفذ بأيدي سياسيين مرتبطين مع نفس مخططي الارهاب في العراق وهي حرب مدمر للجيل الجديد".

وطالب البياتي، الدولة العراقية بأن "تخطط للقضاء على المخططين والمنفذين في أجهزة الدولة وخاصة وزارة الداخلية والا ستتحول إلى أزمة اجتماعية واخلاقية ونفسية حادة".

يذكر أن قضاة متخصصون بمكافحة المخدرات أعلنوا، في 9 كانون الثاني 2019، القبض على أكثر من 525 متهماً بتجارة وترويج المخدرات في العاصمة بغداد، فيما اشاروا الى صدور أمر بالقبض بحق 100 شخص آخرين مابين متعاط ومروج وتاجر خلال 2018.

