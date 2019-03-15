علاوي: العراق خسر رأس الرمح في محاربة الفساد والمفسدين

قدم زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الجمعة، تعازيه بوفاة القاضي عزت توفيق جعفر رئيس هيئة النزاهة الذي وافاه الأجل إثر حادث مؤسف، واصفا اياه بأنه "رأس الرمح في محاربة الفساد والمفسدين".
وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قيم الحرص والاخلاص والتفاني التي طرزت المسيرة المشرفة للفقيد، تؤكد ان العراق خسر برحيله رأس الرمح في محاربة الفساد والمفسدين" .
وتقدم علاوي "بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ولمنتسبي وكوادر هيئة النزاهة ولكافة العراقيين".
واعلنت هيئة النزاهة، أمس الخميس، وفاة رئيسها القاضي عزت توفيق اثر حادث مروري في دهوك.
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