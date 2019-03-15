القانونية النيابية: لن نسمح بتشريع قانون قد ينتهك الامن القومي العراقي

الخليج 365/ بغداداكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الجمعة، وجود فقرات بقانون تعديل قانون الجنسية تتضمن هفوات وثغرات، مشددا على لجنته لن تسمح بتشريع قانون تحصل فيه ثغرات قد تنتهك الامن القومي العراقي.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "مشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية الذي طرح للقراءة الاولى يتضمن ثغرات وهفوات كثيرة"، لافتا الى ان "القانون بحاجة الى اعادة دراسته وفق رؤية تخدم المصالح الوطنية العليا ولايمكن ان نسمح بتشريع قانون تحصل فيه ثغرات يمكن ان ينتهك من خلالها الامن القومي العراقي".



وأضاف العقابي، ان "حصول شخص على الجنسية بعد سكنة لعام واحد او حصول امراة على الجنسية لاطفالها وقد جاءت من الخارج لمجرد ادعاءها بانها عراقية دون معرفة شئ عنها خلال فترة تواجدها بالخارج او عن زوجها جميعها امور بحاجة الى دراسة ومعالجة ولايمكن تمريرها بهذا الشكل"، مبينا ان "هكذا امور تنظيمية بحاجة الى ترشديها وتصويبها في ضوء المصالح الوطنية والامن القومي ولانجعل الامور مطلقة دون ضابط محدد".

واكد العقابي، ان "النقاشات مازالت مستمرة والقانون قيد النقاش والتعديل لحين الوصول به الى صيغة قانونية تصب بمصلحة البلد والشعب العراقي".

وكان مجلس النواب استكمل في جلسته التي عقدت الاثنين 11 اذار 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية.

