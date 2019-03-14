القبض على عشرة بنغلاديشيين في البصرة لمخالفتهم قانون الإقامة

الخليج 365/ البصرةأعلنت مديرية الشرطة في البصرة، الخميس، القبض في احدى سيطراتها على عشرة أشخاص من الجنسية البنغلاديشية بسبب مخالفتهم قانون الإقامة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه أن "مفرزة من الشرطة ألقت القبض في إحدى السيطرات على عشرة متهمين من الجنسية البنغلاديشية"، مبينة أن "المتهمين تم القبض عليهم لمخالفتهم قانون الإقامة".

وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني في البصرة أن "المحافظة يعمل فيها مئات البنغلاديشيين المنتهية تصاريح الاقامة الخاصة بهم"، مضيفاً أن "أكثرهم يعملون كعمال في شركات ومحال تجارية، وبين حين وآخر يتم القبض على بعضهم".



يذكر أن البصرة شهدت خلال الأعوام الأخيرة زيادة واضحة في اعتماد الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمالة الآسيوية، وخلال عام 2017 أعلنت مديرية السفر والجنسية في المحافظة تنفيذ حملة أسفرت عن إلقاء القبض على 194 عامل أجنبي لمخالفتهم قانون الإقامة، ونسبة كبيرة منهم من بنغلادش.