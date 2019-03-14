عبد المهدي: الحكومة العراقية تضع في مقدمة اولوياتها الانفتاح على دول الجوار

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، ان حكومته تضع في مقدمة اولوياتها الانفتاح على دول الجوار، فيما لفت الى أن العراق حريص على تطوير العلاقات مع بريطانيا والاستمرار بالتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، اكد فيه دعم الحكومة العراقية ومساندة جهودها بترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي".



ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، أن "العراق حريص على تطوير العلاقات مع بريطانيا والاستمرار بالتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي".

واضاف عبد المهدي، أن "الحكومة العراقية تضع في مقدمة اولوياتها الانفتاح على دول الجوار واقامة شبكة علاقات تخدم الامن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، حيث استقبلنا في بغداد مؤخرا مسؤولين من دول الجوار بينهم الرئيس الايراني ووزير التجارة السعودي ترافقهم وفود مسؤولة واقتصادية كبيرة".

وبشأن الموقف من تواجد قوات التحالف في العراق، أكد رئيس الوزراء، "تقدير الحكومة لدورها (بريطانيا) بمحاربة الارهاب وتقديم التدريب والمشورة، وانها موجودة بدعوة من الحكومة العراقية وتتحرك بموافقتها وانه لاتوجد قواعد عسكرية اجنبية كما لاتوجد اهداف اخرى لهذه القوات سوى محاربة داعش وتدريب القوات العراقية"، مبينا أن "العراق دولة ديمقراطية تتعدد فيها الآراء والمواقف حيال مختلف القضايا التي تهم البلاد".

