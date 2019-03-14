ناحية في البصرة تحذر من غرق قرى بسبب انهيار سداد ترابية

الخليج 365/ البصرةأعلنت إدارة ناحية الثغر الواقعة شمال محافظة البصرة، الخميس، تلف مزروعات في مساحات شاسعة من الأراضي، وحذرت من غرق عدد من القرى بسبب حصول انهيارات وثغرات في سداد ترابية تحتجز كميات هائلة من المياه.

وقال مدير الناحية ناطق المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "45 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح غمرتها المياه وأتلفت المزروعات، وخطر الفيضان يهدد حالياً عدداً من القرى"، مبيناً أن "كميات كبيرة من المياه وصلت الى سدة الروطة بعد حصول ثغرات وتكسرات في السداد الحدودية القريبة من محمية الصافية، ومن ثم سدة الدسم، وبعدها سدة العجف، وفي حال انهيار سدة الروطة المتهالكة فسوف تجتاح المياه بعض القرى".



وأشار المالكي الى أن "القرى المهددة بالغرق هي قرى الروطة والخضر وهمايون والحالة وأبو مساعد الشرقية والكريزات والجوابر والنجيرة"، مضيفاً أن "المشكلة في حال تفاقمها من المحتمل أن تؤدي الى فيضان في نهر دجلة".

ودعا المالكي الحكومة الى "التدخل ميدانياً للوقوف على مستوى الخطر وحجم الأضرار، والتعامل مع المشكلة بجدية تامة".

وكان حذر مسؤولون في الحكومة المحلية في البصرة خلال الأسابيع القليلة الماضية القليلة من مخاطر غرق أراضٍ في مناطق تقع شمال المحافظة وتسرب مياه بزل شديدة الملوحة بسبب حدوث ثغرات في سدة ترابية تقع في هور الحويزة، وبعد ذلك قامت فرق عمل من بعض المؤسسات الحكومية بتمتين مواضع من السدة الفاصلة بين الجانبين الشمالي والجنوبي من الهور، إلا أن المياه تدفقت بغزارة وغمرت أراض واسعة.

