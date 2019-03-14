وفاة امرأة بسقوط منزلها نتيجة العواصف الترابية في النجف

أعلنت مستشفى الحكيم في النجف، الخميس، عن وفاة امرأة اثر سقوط منزلها عليها نتيجة العواصف الترابية.
ونقل بيان مقتضب عن المستشفى تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "امرأة توفيت اثر سقوط منزلها عليها نتيجة العواصف الترابية".
وتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين الماضسي، ان تشهد البلاد تساقط امطار مصحوبة بزوابع رعدية وحالوب مع تصاعد للغبار ابتداء من، امس الاربعاء.
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