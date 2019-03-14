نائب يدعو عبد المهدي لمعالجة الواقع الخدمي في مدن اطراف بغداد

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "التدخل المباشر" لمعالجة الواقع الخدمي في مناطق اطراف بغداد.

وقال العقابي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، "باشرنا منذ بدء عطلة الفصل التشريعي الأول بعدة زيارات ميدانية شملت مناطق المعامل والحسينية والنهروان والتاجي وسبع البور والشعلة والشعب وسبع قصور، واطلعنا ميدانيا على واقعها الخدمي المرير لا سيما مناطق الأطراف"، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "تدخل مباشر وجاد بصفته المسؤول التنفيذي الأول في الدولة العراقي".



واضاف أنه "تم وضع عدد من المقترحات تتضمن حصر تخصيصات مشاريع القطاع الصحي في محافظة بغداد لإنجاز مستشفيات الأطراف المعامل والحسينية والنهروان وسبع البور باعتبارها مناطق نائية تفتقر الى وجود مستشفى عام فيها، بالاضافة الى منح مشروع ماء النهروان أولوية قصوى وإنجازه فورا لأن المدينة تعاني من نقص حاد في مياه الشرب التي تجهز بمعدل يوم واحد كل ثمانية أيام".

وطالب العقابي، بـ"وضع خطة عاجلة لتطوير واقع قطاع التربية في قضاء العامل وتوفير الأبنية المدرسية التي تقدر حاجتها ب ٢٥ بناية، وإنجاز مشروع مجاري الحسينية ومتابعة مراحل تنفيذه بجدية تمهيدا للشروع بإكساء شوارع القضاء وإنهاء معاناة الأهالي".

واكد العقابي، أن "معالجة هذه المشاكل المتفاقمة تتطلب منح مناطق الأطراف أولوية خاصة وحصر تخصيصات مشاريع محافظة بغداد في قطاعات الصحة والتربية والماء والمجاري لإنجاز مشاريع الأطراف لإنهاء معاناة الأهالي أو التخفيف منها".

