نائب: اي اتفاقية يوقعها العراق يجب ان تصب بمصلحته اولا وآخرا دون مجاملات

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي، الخميس، انه ليس من مصلحة العراق التمحور او معاداة امريكا او ايران، فيما اشار الى أن اي اتفاقية يوقعها العراق ينبغي ان تصب بمصلحته اولا وآخرا دون مجاملات او تنازلات للاطراف الاخرى.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "ايران وامريكا بينهما حالة صراع ومحاولة كل طرف فرض هيمنته على المنطقة"، مبينا ان "كل طرف منهما يريد ان يجعل العراق طرفا معه في الصراع الحاصل اليوم بينهما وحتى الصراعات المستقبلية ان تطورت، كما يحاول كل منهما ان يجعل العراق يحارب الطرف الآخر بالنيابة عنه".



وأضاف العيساوي، أن "الكتل السياسية مختلفة بوجهات نظرها في التعامل مع ايران او امريكا، لكن الجميع اصبح على دراية ونضوج كامل بأهمية ابعاد العراق عن صراعات المحاور"، لافتا الى أن "مصلحة العراق لن تكون بالتمحور مع ايران ضد امريكا او التمحور مع امريكا ضد ايران، فأي حرب بين الطرفين ان شارك العراق فيها سيكون هو الخاسر الوحيد والأكبر من شماله الى جنوبه".

ولفت العيساوي، الى أن "اي معركة بين واشنطن وطهران سواء كانت عسكرية او حتى اقتصادية او أمنية فإنها ستكون على الاراضي العراقية بحال دخولنا كمحور او طرف بينهما، بالتالي فمصلحة العراق بأن يبعد السياسيين العراقين عن تلك المعركة، وان يرفع الجميع شعار العراق اولا، فلا مصلحة لنا بدعم او معاداة اي طرف منهما"، مشددا على ان "اي اتفاقية يوقعها العراق مع اي طرف ينبغي ان تصب بمصلحة العراق وشعبه اولا واخرا دون اي مجاملات او تنازلات للاطراف الاخرى".

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح الاثنين 11 اذار 2019، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية أولى له منذ تسلمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات الثلاثة وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية.

