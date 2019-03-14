مجلس النواب يرفع جلسته الى ٢٣ آذار الحالي

الخليج 365/ بغدادقررت رئاسة مجلس النواب، الخميس، رفع الجلسة الى ٢٣ من شهر آذار الحالي، فيما شهدت الجلسة تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، الى يوم السبت بعد المقبل بتاريخ 23 اذار الحالي".

وضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان قرر تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وتأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية".



يشار إلى أن مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي.