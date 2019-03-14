برلمانيون عن بغداد يدعون لتشكيل خلية ازمة للنهوض بالواقع الخدمي للعاصمة

دعا عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة بغداد، الخميس، الى تشكيل خلية ازمة للنهوض بالواقع الخدمي للعاصمة، عازين ذلك الى تدني مستوى الخدمات فيها.
وقال النائب علاء الربيعي الى جانب عدد من نواب محافظة بغداد في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، "ندعو الى تشكيل خلية ازمة للنهوض بالواقع الخدمي بالعاصمة بعد خروج تقارير دولية عن تدني مستوى الخدمات بالعاصمة لاعادتها الى مصاف الدول المتقدمة، وان يتم التركيز عفى عدة مجالات ابرزها وضع خطة للمناطق الزراعية وتوفير سكن لائق للمواطنين واعادة النظر بالمناطق الاثرية واكمال المشاريع المتوقفة بالقرار ٣٤٧ لسنة ٢٠١٨ من مجلس الوزراء".
كما دعوا الى "تقديم الخدمات للاقضية والنواحي ومركز المدينة خصوصا مع حل المشاكل العالقة بين الامانة والمحافظة واعادة النظر بالتصميم الاساسي للعاصمة وتوفير التخصيصات والجهد الوزاري لكل الوزارات الخدمية وخاصة الكهرباء والبلديات والصحة والشباب والرياضة والاعمار للنهوض بتلك القطاعات".
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