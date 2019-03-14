الصالحي يطالب عبد المهدي بكشف ملابسات هجمات طالت الحشد التركماني في مناطقهم

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الخميس، عن تعرض منتسبي الحشد التركماني الى هجمات مخططة من قبل عناصر الغدر والخيانة بعدد من مناطق التركمانية، مطالبا رئيس الوزراء بكشف ملابسات تلك الهجمات، وابعاد الملف الامني من الصراعات الحزبية.

وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من النواب التركمان في مجلس النواب تابعتة الخليج 365، إن "المناطق التركمانية تتعرض الى هجمات مخططة وممنهجة من قبل عناصر الغدر والخيانة"، مبينا أن "الهجمات استهدفت منتسبي الحشد التركماني في الطريق الرابط بين مخمور والدبس".



وأشار الصالحي الى أنه "تم استشهاد 6 شباب واكثر من 50 جريحا، كما تعرضت منطقة قرى تبة في محافظة ديالى الى هجوم بالهاونات، مما ادى استشهاد مواطنين وسقوط جرحى، خلال الايام الماضية".

وطالب الصالحي، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي بـ"كشف ملابسات الهجمات التي تشوبها شبهات كثيرة، مع الاخذ بنظر الاعتبار زيادة اعداد الحشد التركماني، اضافة الى ابعاد الملف الامني من الصراعات الحزبية"، معربا عن رفضه "تسليم الملف الى الشخصيات الحزبية والسياسية".

