البرلمان يدرج القراءة الأولى لمقترح قانون تخصيص قطع الاراضي على جدول أعماله

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن رئاسة مجلس النواب قرر إدراج القراءة الأولى لمقترح قانون تخصيص قطع أراض للمواطنين، على جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أدرج القراءة الأولى لمقترح قانون تخصيص قطع الأراضي للعوائل العراقية على جدول أعمال جلسته لهذا اليوم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان قرر تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وتأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية".



وتابع المصدر، أن "مجلس النواب قرر تأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد أموال العراق".

يشار إلى أن مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي.

