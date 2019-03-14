نائب يدعو لزيادة عدد جلسات البرلمان اسبوعيا

الخليج 365/بغداددعا النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي، الخميس، لزيادة عدد جلسات البرلمان التي يتم عقدها خلال الاسبوع الواحد لاعطاء الوقت الكافي بغية تشريع القوانين المهمة والمرتبطة بعمل السلطات الأخرى ودعم ملف مكافحة الفساد.

وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من القوانين المهمة والملفات المتراكمة من فترات ودورات لاحقة أصبحنا بحاجة ماسة إلى تشريعها والمضي بها ومنها قوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والضمان الصحي وغيرها من القوانين التي رُحلت من الدورات السابقة".



وأضاف خلاطي، أن "هناك ملفاً آخر تم التركيز عليه بالفترة الحالية وهو ملف مكافحة الفساد، وهناك العديد من القوانين المرتبطة بهذا الملف والتي نعتقد أن هناك حاجة ماسة لتشريعها لدعم جهود الحكومة والهيئات الرقابية ومنها قوانين الكسب غير المشروع واسترداد الأموال المهربة ومن اأين لك هذا وغيرها من القوانين".

وتابع، أن "أهمية تلك الجهود والسعي للنهوض بالواجبين التشريعي والرقابي للبرلمان يستوجب منا زيادة وتكثيف الجهود ونعتقد أن هناك ضرورة لزيادة عدد جلسات البرلمان التي يتم عقدها أسبوعياً إلى عدد أكبر لضمان اختزال الوقت وتحقيق أفضل النتائج بالمحاور المتعلقة بعمل المجلس وتشريع القوانين المهمة والمرتبطة بعمل السلطات الأخرى ودعم ملف مكافحة الفساد".

يشار إلى أن مجلس النواب يعقد بالفترات الاعتيادية أسبوعيا ما بين جلستين إلى ثلاث جلسات تفصل بينها أيام لاجتماع اللجان البرلمانية.

