توضيح من ناشط بيئي بشأن تمساح ميسان

اوضح الناشط البيئي احمد صالح، الخميس، ان التمساح الذي نشرت صوره امس على موقع التواصل الاجتماعي، هو احد الحيوانات الموجودة في حديقة حيوانات ميسان.
وقال صالح لـ الخليج 365، ان "التمساح الذي نفق يوم امس في ميسان هو احد الحيوانات الموجودة في حديقة حيوانات ميسان والتابعة لاحد المشاتل بالمحافظة".
واضاف ان نفوق التمساح جاء بسبب التسمم نتيجة لبعض الاطعمة غير الصحية وغير مناسبة التي تناولها من بعض الزوار"، مشيرا الى ان "ذلك ادى الى نفوقه ونقله الى منطقة الطمر الصحي لدفنه".
وتابع صالح ان "سائق الستوتة الذي نقل التمساح استغل الصور ونشرها على التوصل الاجتماعي".
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي امس الاربعاء، صوراً لتمساح قالوا انه تم العثور عليه في نهر دجلة، تحت الجسر اليوغسلافي وسط العمارة وتم قتله على الفور.
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