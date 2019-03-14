تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في طوزخورماتو

الخليج 365/ صلاح الدينأعلن مجلس قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في القضاء يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناسبة أعياد نوروز.

وقال نائب رئيس المجلس علي الحسيني في حديث لـ الخليج 365، إن مجلس طوزخورماتو قرر "تعطيل الدوام يومي الثلاثاء والاربعاء ١٩ و ٢٠ من الشهر الجاري لمناسبة أعياد نوروز".

يذكر أن الكرد يحتفلون في 21 من آذار في كل عام، بعيد نوروز الذي يعد عيداً قومياً وتاريخياً لهم يعبر عن "الحرية والتخلص من الظلم"، إضافة إلى أنه يمثل رأس السنة الجديدة في التقويم الكردي، وتحيي الكثير من شعوب الشرق الأوسط أعياد نوروز مثل إيران وأفغانستان وباكستان وطاجاكستان وأوزبكستان.

