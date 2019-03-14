اخماد حريق نشب في ثلاثة بساتين جنوب غرب ديالى/ صور

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أفاد مصدر امني، الخميس، بأن فرق الاطفاء اخدمت حريق نشب في ثلاثة بساتين جنوب غرب محافظة ديالى.
وقال المصدر، إن "فرق إطفاء ناحية جديدة الشط تمكنتب، اليوم، من اخماد حادث حريق نشب في ثلاثة بساتين في منطقة الحويش التابعة لناحية جديدة الشط جنوب غرب ديالى".
وأوضح أن "فرق الاطفاء منعت النيران من الامتداد والوصول إلى الدور القريبة وبوقت قياسي جدا رغم قوة الرياح".
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