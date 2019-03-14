بالصور.. امانة بغداد تزيل سوقا شعبية شمال العاصمة

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اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن ازالة سوق شعبي ضمن حي القاهرة شمالي العاصمة.
واكدت الامانة في بيانها الذي حصلت الخليج 365، عليه ان "ازالة السوق الشعبي المسمى بسوق (علي النعمة ) سيسهل حركة السير والمرور".
يذكر ان امانة بغداد تنفذ حملة كبيرة لرفع التجاوزات في العاصمة بغداد، واتلتي ادى الى عرقلة حركة السير وتشويه المنظر العام للعاصمة.
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