القضاء يغلق 17 صيدلية وهمية في بغداد

أفضت جهود محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، إلى إغلاق 17 صيدلية وهمية وغير مسجلة أصوليا في العاصمة.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جولة ميدانية أجرتها محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية بالتعاون مع دائرة صحة بغداد أفضت إلى إغلاق 17 صيدلية وهمية وغير مسجلة أصوليا في جانبي العاصمة".
وأضاف المجلس أن "محكمة التحقيق التابعة لرئاسة محكمة استئناف الرصافة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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