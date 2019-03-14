أمانة بغداد: المباشرة باستحداث أربعة شوارع جديدة في الشعب



أعلنت أمانة بغداد، الخميس، المباشرة باستحداث وتطوير أربعة شوارع جديدة في مدينة الشعب شمالي العاصمة. الخليج 365/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، الخميس، المباشرة باستحداث وتطوير أربعة شوارع جديدة في مدينة الشعب شمالي العاصمة. وقالت المديرية العامة للعلاقات والاعلام بالأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة المشاريع باشرت ولأول مرة إكساء شارع السدة الرابط بين جزيرة بغداد السياحية وسيطرة الشعب باتجاه قناة الجيش بطول 3 كم لخدمة مناطق الشعب وبوب الشام والحسينية".





وأضاف البيان، أن "الدائرة ستعمل على تطوير (3) شوارع أخرى ضمن خطتها لتطوير منطقة حي البساتين بعد شمولها بخطة هذا العام"، مشيراً إلى أن "هذه الشوارع ستخفف بشكل كبير من الزخم المروري الحاصل على طريق بغداد كركوك ومدينة الشعب عموماً".

وأضاف البيان، أن "الدائرة ستعمل على تطوير (3) شوارع أخرى ضمن خطتها لتطوير منطقة حي البساتين بعد شمولها بخطة هذا العام"، مشيراً إلى أن "هذه الشوارع ستخفف بشكل كبير من الزخم المروري الحاصل على طريق بغداد كركوك ومدينة الشعب عموماً".

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