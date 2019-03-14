المنافذ الحدودية تحدد موعد افتتاح منفذ عرعر مع السعودية

حددت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، موعد افتتاح منفذ عرعر مع السعودية، مشيرة الى ضرورة أتمتة الأجراءات الجمركية والأنتقال الى تطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي خلال لقاءه بوزير التجارة والأستثمار السعودي ماجد القصبي في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "من الضروري العمل على توفير كافة المتطلبات اللأزمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر تشرين الأول المقبل".
واكد العقابي "رغبة العراق بأن "يكون منفذ عرعر ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والانبار".
من جانبه، ابدى القصبي "أستعداد المملكة بتقديم الدعم الفني والمادي وتحمل كافة التكاليف المادية اللأزمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة، شرط ان يتم أنشاء هذه الساحة وفقاً للمعاير الدولية".
وأعيد افتتاح منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق.عقب إغلاقه بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1991 كما شهد منفذ "جديدة عرعر" قبل عدة سنوات ورود عدد من البعثات الدبلوماسية.
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