ذي قار تمنع دخول الدواجن القادمة من البصرة بعد تسجيل حالات بانفلونزا الطيور

الخليج 365/ بغدادوجه رئيس اللجنة الزراعية العليا في ديوان محافظة ذي قار عادل الدخيلي، الخميس، بمنع دخول الدواجن القادمة من محافظة البصرة بعد تسجيل حالات اصابة بمرض انفلونزا الطيور فيها، مبينا ان الهدف من هذه الاجراءات هو للحافظ على صحة المواطنين.

وقال الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحافظة وجهت مديرية زراعة ذي قار وقيادة الشرطة والمستشفى البيطري والامن الاقتصادي بمنع دخول الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والبيض بنوعيه المائدة والتفقيس والاعلاف والافراخ وطيور الزينة والجارحة والبرية واي منتجات اخرى يدخل في تركيبها الدواجن وخاصة القادمة من محافظة البصرة"، مبينا ان "ذلك جاء بعد تسجيل حالات اصابة بمرض انفلونزا الطيور في البصرة".



واضاف الدخيلي ان "توجيه الدوائر المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الدواجن المصابة يشكل خطراً على ذي قار كونها محافظة مجاورة لها"، لافتاً الى ان "الهدف من هذه الاجراءات هو للحافظ على صحة المواطنين والامن الاقتصادي للمحافظة".

يذكر ان العراق اخطر منظمة الصحة الحيوانية خلال العام الماضي بظهور عدد من الاصابات بمرض انفلاونزا الطيور في عدد من المناطق ببغداد وديالى وبابل ، وشهدت ديالى إعدام أكثر من 140 ألف دجاجة بسبب انتشار مرض أنفلونزا الطيور في ثلاث مناطق.

ومرض أنفلونزا الطيور، هو مرض فيروسي قاتل يصيب الحيوانات عموما والطيور بشكل خاص، إذ ينتشر الفيروس في دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها فتخرج في فضلاتها التي تجف لتتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقها الدجاج والإنسان، ويعتبر الوز والحبش والبط والدجاج الأكثر إصابة بهذا الفيروس.

