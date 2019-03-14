نائب: قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق متوقف على خطوتين

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، ان اصدار قرار تقنين او اخراج القوات الاجنبية من العراق متوقف على خطوتين بانتظار حسمهما، فيما اشار الى ان اصدار القرار امر محسوم ولا تراجع فيه وهنالك اجماع على اقراره.

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "اخراج القوات الاجنبية بشكل عام والابقاء على ما تحتاجه الحكومة من مستشارين ومدربين من حيث المبدأ هي خطوة عليها اجمعا من اغلب القوى السياسية"، مبينا ان "هنالك العديد من الكتل التي انضمت الى الفتح وسائرون تؤيد هذا الامر".



واضاف البلداوي، ان "استكمال القرار الخاص باخراج القوات الاجنبية متوقف على خطوتين الاولى هو مصادقة اللجنة القانونية المشكلة من قبل تحالفي الفتح وسائرون على الصيغة النهائية للقرار وذلك بعد دراستها الشاملة للاتفاقيات السابقة المبرمة بين بغداد وواشنطن"، لافتا الى ان "الامر الاخر يتعلق باجابة الحكومة على الكتاب المرسل من لجنة الامن والدفاع النيابية عن عديد تلك القوات واماكن تواجدها وطبيعة عملها".

وتابع البلداوي ان "الحكومة سبق لها فعليا وان شكلت لجنة برئاسة فالح الفياض قامت عمليا بزيارة جميع القواعد التي تتواجد فيها قوات اجنبية ومن بينها قاعدة عين الاسد للاطلاع على مهام واعداد القوات المتواجدة فيها"، مشددا على ان "الامر محسوم وهنالك اجماع على اخراج القوات الاجنبية او تقنينها بالشكل الذي يسمح فقط بابقاء مدربين ومستشارين دون اي قوات مسلحة قتالية".

وكان النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري اكد، الاثنين 11 شباط 2019، ان هنالك طلبا مقدما الى رئاسة البرلمان موقعا من 77 نائب لاعادة النظر بالاتفاقية الستراتيجية مع واشنطن بما يحدد عدد الجنود والواجبات التي تقوم بها داخل العراق.

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاحد 3 شباط 2019، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

