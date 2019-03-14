روحاني: العراق هو المحطة الرئیسیة للصادرات الایرانیة في العالم

الخليج 365/ بغدادوصف الرئیس الایراني حسن روحاني، زیارته للعراق بانها تشكل منعطفا في العلاقات بین البلدین، معربا عن امله بان تصب التوافقات الحاصلة والقرارات المتخذة خلالها بمصلحة شعبیهما.

وقال روحاني في تصریح أدلى به لدى وصوله الى مطار مهراباد في طهران بعد زیارة للعراق استغرقت ثلاثة ایام إن "الزیارة تضمنت اجراء محادثات والتفاهم حول عدد من المواضیع والشؤون التجاریة مثل خفض أو الغاء الرسوم على بعض السلع وتأسیس مدن صناعیة مشتركة بین البلدین وفي مجال الطاقة وتسهیل منح التأشیرات التجاریة".



ووصف دور الناشطین والتجار بأنه مهم لكلا الجانبین، معتبرا ان "العراق هو المحطة الرئیسیة للصادرات الایرانیة في العالم ویرتبط البلدان بأواصر متینة".

واشار الى ان "البلدین أجریا محادثات حول الشؤون المصرفیة واعتماد العملة الوطنیة للبلدین في الكثیر من عملیات التبادل وتسهیل العلاقات المصرفیة كما توصل البلدان الي تفاهمات جیدة القضایا الامنیة والاقلیمیة وكذلك كانت وجهات نظرهما متقاربة تجاه العدید من القضایا المهمة".

ولفت الى "الاواصر القویة بین الشعبین"، مؤكدا انه "لاقوة في العالم یمكنها خلق هوة وتاجیج النزاع بین الشعبین الایراني والعراقي".

وشدد روحاني على "ضرورة تطویر العلاقات الثنائیة في المستقبل الى ثلاثیة ورباعیة الأطراف ومناقشتها مع الدول الأخرى والتي یمكن أن تلعب دوراً في هذه العلاقات".

وختم روحاني الزيارة الى العراق والتي من الممكن أن تشكل منعطفاً في العلاقات وتتوطد أكثر في المستقبل بما یصب في مصلحة الشعبین والبلدین.

