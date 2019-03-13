اخبار العالم / اخبار العراق

نشوب ثلاثة حرائق بمناطق متفرقة من الزعفرانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365/ بغداد
أفاد مصدر امني، الاربعاء، بنشوب ثلاثة حرائق بمناطق متفرقة من منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في السيطرة على ثلاث حرائق نشبت في آن واحد بمناطق متفرقة من منطقة الزعفرانية".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشوب ثلاثة حرائق بمناطق متفرقة من الزعفرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا