نشوب ثلاثة حرائق بمناطق متفرقة من الزعفرانية

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الاربعاء، بنشوب ثلاثة حرائق بمناطق متفرقة من منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في السيطرة على ثلاث حرائق نشبت في آن واحد بمناطق متفرقة من منطقة الزعفرانية".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

