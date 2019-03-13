كردستان تعلن المباشرة بطباعة لوحات عجلات تحمل اسم حلبجة بعد عطلة عيد نوروز

الخليج 365/ بغدادأعلنت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، البدء بطباعة لوحات سيارات تحمل اسم محافظة حلبجة بعد عطلة عيد نوروز.

وقالت الحكومة فقي بيان تلقت الخليج 365 نسخةى منه، إنه "سيتم البدء بطباعة لوحات سيارات تحمل اسم محافظة حلبجة بعد عطلة عيد نوروز"، مؤكدة أنه "تقرر تنظيم لوحات عجلات ومعلومات واحصاءات خاصة باسم العراق- حلبجة".

وأضافت، أن "الاتفاق يأتي بالتنسيق بين حكومتي بغداد واربيل"، لافتة الى أن "مع استحداث محافظة حلبجة صار إقليم كردستان يضم 4 محافظات بعد أن كان يضم ثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك وفي العراق ككل تكون 19 محافظة".



وكانت حكومة اقليم كردستان أعلنت، في 13 آذار 2014، عن تحويل قضاء حلبجة الى محافظة رابعة في الاقليم.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق، في (31 كانون الأول 2013)، بأغلبية الحضور على طلب حكومة إقليم كردستان بجعل قضاء حلبجة محافظة جديدة في الإقليم والعراق.

