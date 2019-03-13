السيستاني لروحاني: تعزيز العلاقات بدون تدخل في الشؤون الداخلية

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أبلغ السيستاني روحاني خلال اجتماعهما في النجف العراقية اليوم ان تعزيز علاقات العراق مع جيرانه يجب أن تكون على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية منوها إلى أنّ أهم التحديات التي يواجهها العراق حاليا هي مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مكتب المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في بيان صحافي الاربعاء تابعته ""الخليج 365"" ان المرجع أستقبل اليوم الرئيس الايراني حسن روحاني والوفد المرافق له حيث"شرح الرئيس الضيف لسماحة السيستاني جانباً من نتائج مباحثاته مع المسؤولين العراقيين وما تمّ التوصل اليه معهم في اطار تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين".

فيديو دخول روحاني إلى منزل السيستاني بالنجف:

وأشار إلى أنّ السيستاني "أبدى ترحيبه بأي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه وفقاً لمصالح الطرفين وعلى اساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأشار السيستاني إلى "الحرب المصيرية التي خاضها الشعب العراقي لدحر العدوان الداعشي مذكّراً بالتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون الابطال في الانتصار على هذا التنظيم الارهابي وإبعاد خطره عن المنطقة كلها ومنوهاً بدور الاصدقاء في تحقيق ذلك".

كما تطرق السيستاني خلال اجتمعه مع روحاني "إلى أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة وهي مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وحصر السلاح بيد الدولة واجهزتها الامنية".. مبدياً "أمله أن تحقق الحكومة العراقية تقدماً مقبولاً في هذه المجالات".

وأضاف مكتبه أن السيستاني قد "شدد على ضرورة أن تتسم السياسات الاقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال لتجنب شعوبها مزيداً من المآسي والاضرار".

روحاني لدى دخوله إلى منزل السيستاني في النجف

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روحاني في النجف والتقى مراجع الشيعة الكبار

وفي اليوم الاخير من زيارته الرسمية إلى العراق فقد حل روحاني اليوم في النجف (160 كم جنوب بغداد) والتقى أضافة إلى السيستاني مع المراجع الشيعية الثلاثة الكبار آيات الله محمد علي الحكيم ومحمد اسحاق الفياض وبشيرالنجفي كما قام بزيارة إلى مرقد الامام علي بن ابي طالب فيما سيغادر في وقت لاحق اليوم عائدا إلى بلاده عبر مطار النجف الدولي.

وقد وصف رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني حشمت الله فلاحت بيشة لقاء روحاني بالمرجع السيستاني بـ"الفريد من نوعه".

حشد من الإعلاميين يتابع دعول روحاني إلى منزل السيستاني في النجف

وقال بيشة في تصريح صحافي نقلته وسائل اعلام ايرانية ان "لقاء الرئيس روحاني بالمرجع الاعلى فريد من نوعه ويمكن أن يؤثر كثيراً على العلاقات بين البلدين".. مشيرا إلى أنّ "الإمام السيستاني له دور رئيس في التطورات السياسية داخل العراق".

وكان الرئيس الايراني قد بدا الاثنين زيارة إلى العراق اجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين تمخضت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعلى الغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلدين وجعلها مجانية ما يكبد العراق خسارة ربع مليار دولار سنويا كما سلم العراق لايران خلال الزيارة التي تختتم اليوم مبلغ 200 مليون دولار هي القسط الاول من ديونها عليه البالغة 4 مليارات دولار عن تزويده بالغاز والكهرباء.

وفي وقت سابق اليوم حذت المنظمة الاوروبية لحرية العراق العراقيين من نتائج زيارة روحاني لبلدهم مؤكدة انها ستجلب لهم المزيد من المشاكل واتهمته بالمسؤولية عن اعدام 4 الاف ايراني وأشارت إلى أنّه يبحث في بغداد عن موارد مالية وطريق عسكري تنقذ نظامه من السقوط.

