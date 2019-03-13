اصابة مديرة ثانوية بجروح اثر اعتداء والدة طالبة عليها شمالي بغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الاربعاء، بأن والدة طالبة اقتحمت ثانوية ابنتها شمالي بغداد واعتدت بالضرب على مديرتها، مشيرا الى جروح بليغة لحقت بالمديرة جراء الاعتداء.

وقال المصدر، إن "مديرة ثانوية البخاري، ضمن قضاء الطارمية، (شمالي بغداد)، وجهت انذارا الى احدى طالبات الثانوية"، مبينا أن "والدة الطالبة اقتحمت الثانوية بعد تلقيها الانذار، واعتدت بالضرب والشتم على مديرة المدرسة مااسفر عن اصابتها بمنطقة الرأس بجروح بليغة".



وأوضح المصدر، أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث، ونقلت المديرة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لاذت والدة الطالبة بالفرار".