الجمعيات الفلاحية تطالب الحكومة بتعويض المتضررين من انهيار سدة ابو الفلين

الخليج 365/ بغدادطالب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، الاربعاء، الحكومة بتعويض المتضررين من انهيار سدة ابو الفلين، مشيرا الى ان الفيضان الذي احدثته السدة غير مسيطر عليه.

وقال رئيس الاتحاد حسن نصيف التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات لتعويض الفلاحين المتضررين من انهيار سدة ابو الفلين الحدودية القديمة التي تفصل بين العراق وايران".



واضاف ان "انهيار السدة ادى الى اغراق الاراضي الزراعية المزروعة بالحنطة والتي اوشكت على موسم الحصاد في شمال البصرة (قضاء القرنة وناحية الثغر ) والاراضي القريبة من هور الحويزة والتي تقدر باكثر من ثلاثين الف دونم"، مشيرا الى ان "الفيضان الذي احدثته السدة غير مسيطر عليه بالرغم من مساندة الجهد الهندسي و قوات الحشد الشعبي".

وأعلن النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، في 11 اذار 2019، عن انهيار سدة "أبو الفلين"، داعياً إلى إعلان حالة الطوارئ وتدعيم سدة الجعف التي اعتبرها "آخر أمل لإنقاذ" أراضي الفلاحين.

فيما اكدت وزارة الموارد المائية اليوم الاربعاء، ان انهيار السدة جاء نتيجة ورود كميات كبيرة من المياه من الجانب الإيراني تزيد على ٢٠٠ م ٣ في الثانية، مشيرة الى ان هذه السدة ليست نظامية.

