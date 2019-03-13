نائب يهاجم عبد المهدي ويؤكد: بعض الوزراء غير مؤهلين لإدارة أنفسهم

الخليج 365/ بغدادهاجم عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي، الأربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، معتبراً الأخير "ضعيف الاداء" في التعامل مع الأزمات التي تسببت بتراجع الجانب الخدمي و"غير حازم" في محاسبة المسؤولين الفاسدين، فيما وصف بعض الوزراء الحاليين بأنهم "غير مؤهلين لإدارة أنفسهم" وليس لإدارة وزارات مهمة.

وقال الربيعي، وهو نائب عن كتلة سائرون، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة الحالية فشلت حتى الان بتقديم الخدمات وعكس صورة إيجابية عن رغبتها بتغير الواقع المرير"، منتقداً "رئيس مجلس الوزراء على ضعف أدائه في التعامل مع الأزمات التي تسببت بهذا التراجع في الجانب الخدمي وعدم حزمه في محاسبة ومعاقبة المسؤولين الفاسدين وغير المؤهلين لإدارة بعض المرافق الخدمية".



وأضاف، أن "نهج عبد المهدي الحالي لم يكن في مستوى الطموح ولَم يتغير عن الحكومات السابقة فضلاً عن أنه لم يستطع أن يثبت أن حكومته هي حكومة خدمات كما وُصفت وكل ما يقوم بطرحه هو تنظير وليس واقعياً"، محذراً من أن "بقاء إدارة عبد المهدي بهذا المستوى الضعيف سيؤدي إلى مشاكل جمة قد تتسبب بانهيار الأوضاع وعودة التظاهرات المشروعة المطالبة بالخدمات".

وتابع، أن "ما عرضه عبد المهدي في برنامجه الحكومي لم يطبق منه أي شيء حتى هذه اللحظة وبقي مجرد حبر على ورق، ولا توجد أية رغبة حقيقة لتطبيقه"، داعياً مجلس النواب إلى "أخذ زمام المبادرة في تشخيص مفاصل الضعف في حكومة عبد المهدي وتحديداً ملف الخدمات والسعي لإصلاحها من خلال تفعيل الدور الرقابي وتفعيل الاستجوابات للوزراء الذين أثبتت الأيام الماضية على أنهم غير مؤهلين لإدارة أنفسهم وليس لإدارة وزارات مهمة في الدولة العراقية".

