نائب عنها: ملفات تهم البصرة نوقشت مع روحاني

الخليج 365/ بغداداكد نائب عن محافظة البصرة، الاربعاء، أن العديد من الملفات المشتركة التي تهم المحافظة تمت مناقشتها مع الوفد الايراني برئاسة حسن روحاني، فيما اشار الى ان ملف شط العرب والكهرباء والغاز والتجارة كانت ابرز الملفات التي تهم المحافظة وتم الطرق لها خلال اللقاءات.

وقال حسن خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "زيارة الرئيس الايراني الى العراق تحمل في طياتها جنبات ايجابية كثيرة في عدة مجالات تهم العراق عموما والبصرة خصوصا"، مبينا ان "هناك العديد من المشتركات بين البصرة وايران وخاصة مايتعلق منها بمشاركة شط العرب وتزويد البصرة بالكهرباء والغاز اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية".



واضاف خلاطي، ان "هناك ملفات تجارية واقتصادية مهمة تربط البصرة بايران بينها ملف المنافذ المشتركة مع اهمية تنظيم العمل المشترك"، لافتا الى ان "الوفود العراقية التي التقت الوفد الايراني برئاسة روحاني ناقش جميع تلك النقاط وهي جزء من النقاشات واللقاءات التي حصلت والتي نتامل منها تحقيق نتائج ايجابية تدعم المحافظة اكثر بالمرحلة المقبلة".

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح الاثنين 11 اذار 2019، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات الثلاثة وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية تخدم البلدين.

