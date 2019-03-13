السيستاني يستقبل روحاني في منزله بالنجف

الخليج 365/ النجفاستقبل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاربعاء، الرئيس الايراني حسن روحاني في النجف.

وقال مراسل الخليج 365، ان الرئيس الايراني حسن روحاني وصل قبل قليل الى منزل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف.

وزار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في منزله بمحافظة النجف.

