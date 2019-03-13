احتجاز بغل في السليمانية منذ شهرين بانتظار محاكمته "صور"

الخليج 365/ السليمانيةافاد مصدر امني في السليمانية، الاربعاء، بأن السلطات الامنية بالمحافظة احتجزت بغلا منذ شهرين، بانتظار محاكمته.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "السلطات الامنية في السليمانية احتجزت بغلا منذ شهرين، بعدما استخدمه مهرب إيراني بتهريب كبد الدجاج من إيران لكردستان".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المهرب ترك البغل وهرب عندما لاحقته السلطات الامنية"، مشيرا الى ان "الاخيرة احتجزت البغل وبانتظار صدور قرار من المحكمة بحقه".



يذكر ان السلطات الامنية العراقية وفي اقليم كردستان تقوم بين فترة واخرى باحباط عمليات تهريب لمختلف البضائع عبر الحدود، حيث تتمكن من اعتقال المهربين واحتجاز البضائع المهربة ووسائل نقلها.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبغل المحتجز لدى السلطات في السليمانية:

Advertisements