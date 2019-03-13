أصدرت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الاربعاء، حكمين بالإعدام لمدانين اثنين عن جريمة الاشتراك بحادث خطف السفير المصري السابق.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الاولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بحادثة خطف السفير المصري السابق في منطقة نفق الشرطة واقتياده الى منطقة العامرية ومن ثم الى مدينة الفلوجة".
وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحقهم"، مبينا أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 421/ج/و/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر جنايات الكرخ:الإعدام لمدانين اشتركا بحادث خطف السفير المصري السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.