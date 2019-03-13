جنايات الكرخ:الإعدام لمدانين اشتركا بحادث خطف السفير المصري السابق

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الاربعاء، حكمين بالإعدام لمدانين اثنين عن جريمة الاشتراك بحادث خطف السفير المصري السابق.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الاولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بحادثة خطف السفير المصري السابق في منطقة نفق الشرطة واقتياده الى منطقة العامرية ومن ثم الى مدينة الفلوجة".



وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحقهم"، مبينا أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 421/ج/و/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

