بالفيديو كاميرات المراقبة في بغداد ترصد المارة والعجلات

تنتشر داخل العاصمة بغداد المئات من كاميرات المراقبة التابعة لجهات حكومية عدة ابرزها مديرية الاستخبارات العسكرية في الكاظمية، والتي ترصد من خلالها تحركات المارة والعجلات على حد سواء

بدقة رقمية ووضوح عاليين تلتقط كاميرات المراقبة المنتشرة داخل مناطق متفرقة من العاصمة حركة المارة والسيارات لتوثقها داخل منظومة كبيرة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، والتي يرصدها العشرات من المنتسبين المختصين بمراقبة الحالات والاخبار عنها سريعا.



اما المهام والواجبات الاخرى التي تقع على عاتق مديرية الاستخبارات العسكرية فتتنوع بين ملاحقة الجهات الارهابية ومتابعة تحركاتهم ، ورصد اي شاردة وواردة كالعصابات الاجرامية والتنسيق مع الجهات الامنية المتبقية لملاحقتهم والقاء القبض عليهم.

وتعول مديرية الاستخبارات العسكرية على النظام الجديد الذي بدأت بالعمل به مؤخرا والمختص برصد ارقام العجلات وتتبع تحركاتها داخل العاصمة ، ومعرفة الجهة الاولى التي تم ادخال تلك العجلة منها واين ذهبت، والادلاء بمعلومات سريعة تفضي بالمساعدة العثور عليها ومسك صاحبها.

