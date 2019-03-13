اخبار العالم / اخبار العراق

بالفيديو كاميرات المراقبة في بغداد ترصد المارة والعجلات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تنتشر داخل العاصمة بغداد المئات من كاميرات المراقبة التابعة لجهات حكومية عدة ابرزها مديرية الاستخبارات العسكرية في الكاظمية، والتي ترصد من خلالها تحركات المارة والعجلات على حد سواء

بدقة رقمية ووضوح عاليين تلتقط كاميرات المراقبة المنتشرة داخل مناطق متفرقة من العاصمة حركة المارة والسيارات لتوثقها داخل منظومة كبيرة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، والتي يرصدها العشرات من المنتسبين المختصين بمراقبة الحالات والاخبار عنها سريعا.



اما المهام والواجبات الاخرى التي تقع على عاتق مديرية الاستخبارات العسكرية فتتنوع بين ملاحقة الجهات الارهابية ومتابعة تحركاتهم ، ورصد اي شاردة وواردة كالعصابات الاجرامية والتنسيق مع الجهات الامنية المتبقية لملاحقتهم والقاء القبض عليهم.

وتعول مديرية الاستخبارات العسكرية على النظام الجديد الذي بدأت بالعمل به مؤخرا والمختص برصد ارقام العجلات وتتبع تحركاتها داخل العاصمة ، ومعرفة الجهة الاولى التي تم ادخال تلك العجلة منها واين ذهبت، والادلاء بمعلومات سريعة تفضي بالمساعدة العثور عليها ومسك صاحبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو كاميرات المراقبة في بغداد ترصد المارة والعجلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى