

زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في منزله بمحافظة النجف. الخليج 365/ النجفزار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في منزله بمحافظة النجف. وقال مراسل الخليج 365، إن ظريف زار المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في منزله بمحافظة النجف. يذكر أن ظريف وصل برفقة الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف، ومن المقرر أن يزور روحاني السيد السيستاني اليوم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يزور السيستاني في منزله بالنجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.