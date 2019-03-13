جنايات ذي قار: الإعدام 3 مرات لإرهابي خطف وقتل مواطنين في الأنبار

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات ذي قار، الاربعاء، ثلاثة احكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي عن جريمة قتل ثلاثة مواطنين بدوافع إرهابية في محافظة الانبار.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان اقدم على خطف ثلاثة مواطنين ومن ثم قتلهم في مدينة حديثة التابعة لمحافظة الأنبار".

وتابع أن "المحكمة اصدرت ثلاثة احكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق الإرهابي"، مشيرا الى ان "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".



يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.