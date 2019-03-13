المؤبد لامرأة قتلت زوجها بالبصرة بعدما طلقها للمرة الثالثة

الخليج 365/ بغداداصدرت محكمة جنايات قضاء القرنة في البصرة، الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق امرأة قتلت زوجها بعدما طلقها للمرة الثالثة دون علمها.

وقال مصدر في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية لـ الخليج 365، ان "محكمة جنايات القرنة اصدرت حكم بالسجن المؤبد بحق المتهمة (ف م ح) استنادا الى احكام المادة 405 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969"، مبينا ان "المتهمة قامت ليلة 13/14 من نيسان عام 2018، بقتل زوجها المجني عليه (ر ل ح) بضربه عدة ضربات بواسطة قنينة على رأسه ادت الى وفاته".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان المتهمة قامت برمي جثة زوجها خارج الدار"، مشيرا الى ان "سبب الحادث يعود الى خلافات مالية وقيام المجني عليه بطلاقها للمرة الثالثة دون علمها".

وتابع ان "المحكمة احتسبت موقوفية المتهمة واحتفظت للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".

يذكر ان محكمة جنايات القرنة تشكلت بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى المرقم 162 في الـ18 من تشرين الثالني عام 2018، وباشرت اعمالها مطلع العام الحالي.

