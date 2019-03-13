الموارد المائية تصدر توضيحا بشأن الانباء عن حصول كسرات في سدة ابو الفلين

الخليج 365/ بغداداصدرت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، توضيحا بشأن الانباء عن حصول كسرات في سدة ابو الفلين، فيما اشارت الى ان هذه السدة ليست نظامية.

وقالت الووارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الاعلام تناقلت حصول كسرات في سدة ابو الفلين الترابية داخل هور الحويزة"، مبينة ان "سدة ابو الفلين هي عبارة عن طريق منفذ داخل هور الحويزة اثناء الحرب العراقية _ الايرانية وليست سدة نظامية".



واضافت انه "نتيجة ورود كميات كبيرة من المياه من الجانب الإيراني تزيد على ٢٠٠ م ٣ في الثانية لم يتحمل الطريق المذكور ضغط المياه"، مشيرة الى ان "الوزارة بذلت جهود كبيرة لتدعيم هذا الطريق لتأخير اغمار المناطق التي زرعت بمحصول الحنطة والشعير تجاوزاً داخل الهور لحين فترة الحصاد، الا ان كميات المياه الكبيرة القادمة من ايران فاقت قدرة السدة الترابية على التصدي لها".

وتابعت ان "المساحات التي ستغمر نتيجة كسر طريق ابو الفلين تقدر بحوالي ١٥٠٠٠ دونم مزروعة داخل الهور"، لافتا الى ان "الوزارة كانت قد اتخذت الإجراءات بتخفيض تدفق المياه من المغذيات الرئيسية لهور الحويزة وهي نهري المشرح والكحلاء الى اقل مايمكن وفتح مصرف الكسارة لتخفيف ضغط المياه، الا ان كمية المياه الكبيرة الواردة من نهر الكرخة في الجانب الإيراني حالت دون السيطرة على هذه الطرق التي لم تنفذ أصلاً كسداد واقية".

وأعلن النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، في 11 اذار 2019، عن انهيار سدة "أبو الفلين"، داعياً إلى إعلان حالة الطوارئ وتدعيم سدة الجعف التي اعتبرها "آخر أمل لإنقاذ" أراضي الفلاحين.

