موقع اسرائيلي يتحدث عن الهدف من زيارة روحاني للعراق

الخليج 365/ بغدادزعم موقع إلكتروني استخباراتي إسرائيلي، أن هناك أهدافا مهمة وراء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى العراق.

وادعى الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، بأن "الرئيس الإيراني حسن روحاني، يهدف من وراء زيارته للعراق العمل على أن تكون البنوك العراقية المصدر الرئيس لكسر العقوبات الأمريكية على إيران"، مشيرا الى ان "إيران تدير اتصالات مكثفة منذ مطلع شهر شباط الماضي مع الحكومة العراقية بشأن ذلك".



وأوضح الموقع أن "البنوك العراقية تقوم بتحويل الأموال لإيران، بعد اعتبار النفط الإيراني نفطا عراقيا، عبر ممثلين من الاتحاد الأوروبي".

وأكد الموقع الاستخباراتي العبري أن "روحاني اصطحب معه وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، وذلك رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة للعراق بعدم مساعدة إيران في فك الحصار الاقتصادي المفروض على طهران".

وأشار الموقع إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هاتف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بهذا الخصوص".

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اول امس الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات الثلاثة وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية تخدم البلدين.

