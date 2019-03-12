عبد المهدي: تلقينا تقارير عن شبكة لتهريب المخدرات من الارجنتين لسوريا ومن ثم للعراق

اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، تلقيه "تقارير متكاملة" عن شبكة لتهريب المخدرات من الارجنتين الى سوريا ومن ثم العراق، فيما جدد تأكيده على ان العراق لن يكون منطقة اقتتال ونزاع اقليمي.
وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، "تليقنا تقارير متكاملة عن شبكة لتهريب المخدرات من الارجنتين الى سوريا ومن ثم العراق".
واضاف عبد المهدي، "ابلغنا الجانب الامريكي باولويات العراق ازاء التواجد العسكري الاجنبي"، لافتا الى ان "العراق لن يكون منطقة اقتتال ونزاع اقليمي مطلقا".
وتابع عبد المهدي، "لا يمكن للعراق ان يتحمل كل الدمار الذي خلفه داعش وانما العالم كله مطالب بالوقوف معنا"، مشيرا الى ان "العراق قدم خدمة كبيرة للعالم بدحر داعش وعلى العالم ان يرد الجميل لنا".
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