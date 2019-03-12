جنايات ميسان: السجن 15 سنة لمدان بارتكاب الدكة العشائرية

الخليج 365/ بغدادقضت محكمة جنايات ميسان، الثلاثاء، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية في قضاء المجر الكبير التابع لمدينة العمارة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة جنايات ميسان نظرت قضية مدان بارتكاب الدكة العشائرية استهدف منزلا لاحد المواطنين باطلاق عيارات نارية من بندقية كلاشنكوف نتيجة حدوث مشاجرة بينهم في قضاء المجر الكبير".



واضاف ان "المحكمة حكمت على المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 132 من قانون العقوبات".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

