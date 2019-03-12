قانون جديد يعاقب ناشري الاخبار المزيفة على الانترنيت

الخليج 365/ بغدادافاد مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، بتقديم برلمان روسيا تشريعات قوانين جديدة لضبط سلوك المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، في اطار مساعيها لتشديد الرقابة على الانترنت والحد من نشر الاخبار المزيفة.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القانون الجديد سيسمح للسلطات الروسية بسجن او تغريم من يقوم بنشر اخبار مزيفة او يهين المسؤولين الحكوميين على شبكات التواصل".



واضاف المركز ان "القانون المقترح، الذي تم تمريره من مجلس الدوما وينتظر التوقيع الرئاسي، سيُجرّم مستخدم مواقع التواصل في حالة نشر بوستات غير لائقة والتي تُظهر عدم الاحترام للمجتمع والدولة ورموزها والشخصيات الحكومية مثل الرئيس بوتين".

ووفقا للقانون الجديد فان الأخبار المزيفة هي أي معلومات لم يتم التحقق منها وتهدد حياة شخص ما او صحته أو ممتلكاته، أو تهدد باضطراب أو خطر جماعي عام، أو تعطيل البنى التحتية الحيوية أو النقل أو الخدمات الاجتماعية او الصناعية.

وبين المركز ان "الغرامات التي اقرها مشروع القانون تتراوح بين 45-75 دولار للافراد ممن ينشر اخبار كاذبة، وتصل لـ15 الف دولار بالنسبة للمؤسسات المخالفة"، مشيرا الى ان "القانون يُجبر مزودي خدمات الانترنت باغلاق الموقع او المحتوى الذي يهين الكرامة الانسانية، والاخلاق العامة".

