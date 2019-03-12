جنايات النجف: السجن 7 سنوات لمدان بابتزاز امرأة الكترونيا ومساومتها

قضت محكمة جنايات النجف، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان أقدم على مساومة امرأة بمبلغ مالي لقاء حذف الصور الخاصة بها بعد أن بعثتها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت السومرلاية نيوز، نسخة منه ان "محكمة جنايات النجف نظرت قضية المدان الذي اعترف بمساومة امرأة بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار عراقي لقاء حذف الصور المرسلة له من قبلها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)".
واضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 430/1 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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