بالصور.. مصرع واصابة 11 شخصا بحادث في واسط

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اعلنت دائرة صحة واسط، الثلاثاء، عن مصرع واصابة 11 شخصا في حادث سير بالمحافظة.
وقال مدير الدائرة زيد الموسوي في حديث لـ الخليج 365، ان "عجلتين الاولى نوع ستاركس والاخرى شاحنة تصادمتا قرب ناحية الزبيدية على طريق الكوت بغداد، ما ادى الى مصرع سبعة اشخاص واصابة اربعة اخرين بجروح".
واضاف الموسوي انه "نقل الجثث إلى الطب العدلي في مستشفى الزهراء التعليمي والمصابين إلى مستشفى الناحية".
يذكر أن بغداد والمحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.
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