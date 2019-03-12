روحاني للمالكي: استقرار العراق واستباب أمنه يحظى باهمية بالغة بالنسبة لايران

الخليج 365/ بغداداكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، إمكانية أن يلعب العراق وإيران دورا مهما في دعم وارساء الاستقرار في المنطقة، فيما اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى ان استقرار العراق واستباب أمنه يحظى باهمية بالغة بالنسبة لايران.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التقى صباح اليوم برئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني الذي يزور العراق حاليا"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين ، كما تم مناقشة الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة".



واكد المالكي خلال اللقاء "إمكانية أن يلعب العراق وإيران دورا مهما في دعم وارساء الاستقرار في المنطقة"، داعيا الى "المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين على مختلف الأصعدة، و لاسيما في مجالي السياسة والاقتصاد ".

بدوره اكد روحاني استعداد بلاده "لتنمية علاقاتها مع العراق في جميع المجالات"، موضحا ان "استقرار العراق واستباب أمنه يحظى باهمية بالغة بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية".

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح امس الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات الثلاثة وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية تخدم البلدين.

